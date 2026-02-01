Aromasıyla damak çatlatan yumuşacık lezzet: Tahinli kakaolu ıslak kek tarifi

Islak kek denince akla genellikle klasik kakaolu tarifler gelse de tahinli ıslak kek, bu sevilen lezzeti bambaşka bir seviyeye taşıyor. Tahinin kendine özgü aroması, kakao ile birleşerek daha yoğun, daha doyurucu ve ağızda dağılan bir kek ortaya çıkarıyor. Peki, aromasıyla damak çatlatan bu yumuşacık lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis tahinli kakaolu ıslak kek tarifi...

TAHİNLİ KAKAOLU ISLAK KEK TARİFİ

Malzemeler

Kek için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı tahin

2 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2 su bardağı un

Islak sos için:

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı tahin

TAHİNLİ KAKAOLU ISLAK KEK YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Süt, sıvı yağ ve tahini ekleyip karıştırın.

Kuru malzemeleri ekleyin:

Kakao, un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin.

Homojen bir kıvam elde edin.

Yağlanmış fırın kabına hamuru dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30–35 dakika pişirin.

Süt, şeker, kakao ve tahini küçük bir tencerede karıştırın.

Kaynamadan ocaktan alın.

Fırından çıkan sıcak keki dilimleyin.

Ilık sosu kekin üzerine gezdirin.

Kek sosu çekene kadar oda sıcaklığında dinlendirin.

Afiyet olsun!