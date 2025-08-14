Asya mutfağından ev sofranıza: MasterChef spring rolls tarifi

Spring rolls, ince yufkaya sarılmış taze sebzeler ve isteğe bağlı etle hazırlanan, kızartıldığında altın sarısı ve çıtır çıtır bir dokuya kavuşan klasik bir Asya lezzetidir. Yanında tatlı ekşi sos veya soya sosla servis edildiğinde hem görsel hem de lezzet olarak sofralara renk katar. Peki, Asya mutfağının lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, MasterChef spring rolls tarifi...

Malzemeler

10–12 adet spring roll yufkası

200 g tavuk göğsü veya karides (isteğe bağlı)

1 adet havuç (ince jülyen doğranmış)

1 adet kabak (ince doğranmış)

1 su bardağı lahana (ince doğranmış)

2–3 dal taze soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı susam yağı

Tuz, karabiber

Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı