Asya mutfağından ev sofranıza: MasterChef spring rolls tarifi

Spring rolls, ince yufkaya sarılmış taze sebzeler ve isteğe bağlı etle hazırlanan, kızartıldığında altın sarısı ve çıtır çıtır bir dokuya kavuşan klasik bir Asya lezzetidir. Yanında tatlı ekşi sos veya soya sosla servis edildiğinde hem görsel hem de lezzet olarak sofralara renk katar. Peki, Asya mutfağının lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, MasterChef spring rolls tarifi...
Malzemeler
- 10–12 adet spring roll yufkası
- 200 g tavuk göğsü veya karides (isteğe bağlı)
- 1 adet havuç (ince jülyen doğranmış)
- 1 adet kabak (ince doğranmış)
- 1 su bardağı lahana (ince doğranmış)
- 2–3 dal taze soğan (ince doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 2 yemek kaşığı soya sosu
- 1 tatlı kaşığı susam yağı
- Tuz, karabiber
- Kızartmak için sıvı yağ
Yapılışı
- Tavuk veya karidesi küçük parçalara doğrayın ve tavada az yağ ile kavurun.
- Sarımsak, havuç, kabak, lahana ve taze soğanı ekleyip 3–4 dakika soteleyin.
- Soya sosu, susam yağı, tuz ve karabiberle tatlandırın.
- Harcı soğumaya bırakın.
- Yufkayı düz bir zemine serin.
- İç harçtan 1–2 yemek kaşığı koyun, kenarlarını katlayıp sıkıca rulo yapın.
- Tencereye sıvı yağı koyun ve 170–180°C’ye kadar ısıtın.
- Ruloları altın sarısı rengini alana kadar 3–4 dakika kızartın.
- Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.
- Sıcak olarak yanında tatlı ekşi sos veya soya sos ile servis edin.