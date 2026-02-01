Gün içinde sağlıklı atıştırmalık arayışı çoğu zaman zorlayıcı olabilir. Ay çekirdekli fit galeta, evde kolayca hazırlanabilen, katkı maddesi içermeyen ve besleyici içeriğiyle öne çıkan pratik bir tariftir. Lif oranı yüksek unlar ve sağlıklı yağlarla hazırlanan bu galeta; kahvaltılarda, ara öğünlerde ya da çorba ve salataların yanında gönül rahatlığıyla tüketilebilir. Uzun süre bayatlamadan saklanabilmesi de bu tarifi mutfakların vazgeçilmezlerinden biri haline getirir. İşte, atıştırmalıkların en hafifi ay çekirdekli fit galeta tarifi...

AY ÇEKİRDEKLİ FİT GALETA TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı tam buğday unu

Yarım su bardağı yulaf unu (veya ince çekilmiş yulaf)

Yarım su bardağı iç ay çekirdeği

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

AY ÇEKİRDEKLİ FİT GALETA YAPILIŞI

Unları, tuzu ve kabartma tozunu geniş bir kapta karıştırın.

Ay çekirdeklerini ekleyin.

Zeytinyağı, yoğurt ve yumurtayı ekleyerek ele yapışmayan, orta sertlikte bir hamur yoğurun.

Hamuru ikiye bölün.

Her parçayı uzun ve ince rulolar haline getirin.

Yağlı kâğıt serili tepsiye yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15–20 dakika pişirin.

Fırından çıkarıp hafif ılındıktan sonra çapraz şekilde dilimleyin.

Dilimleri tekrar tepsiye dizin.

160 derece fırında 15–20 dakika daha pişirerek galetaların tamamen kurumasını sağlayın.

Afiyet olsun!