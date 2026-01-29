Az malzemeyle efsane lezzet: Geleneksel peşmelba tatlısı tarifi

Adını Fransızca şeftali anlamına gelen 'peche' kelimesi ile ünlü opera şarkıcısı Nellie Melba'dan alan peşmelba (peche melba) tatlısı, evde kolayca yapılabilecek meyveli tatlılar arasındadır. İşte, peşmelba tatlısı tarifi...

PEŞMELBA İÇİN MALZEMELER

6 adet orta boy şeftali

1 çay bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

1 adet çubuk tarçın

Sosu için:

1 su bardağı frambuaz

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı limon suyu

Servisi için:

500 gram kaymaklı dondurma

PEŞMELBA NASIL YAPILIR?

Kabuklarını soyduğunuz şeftalilerin çekirdeklerini çıkartıp ince dilimler halinde kesin.

Küçük bir sos tenceresine aldığınız şeftali dilimlerini; suda eritilmiş toz şeker ve çubuk tarçın ilavesiyle, şeftaliler hafif diri kalacak şekilde pişirin.

Ocaktan aldığınız şeftalileri soğuması için bir kenarda bekletin. İsteğe göre şerbetin geri kalanının süzüp şeftali dilimlerini ayrı bir yerde soğutun.

Sosu için; frambuaz taneleri, pudra şekeri ve limon suyunu mutfak robotunda püre haline getirdikten sonra kısık ateşte 5 dakika kadar pişirin. Ocaktan aldığınız sos karışımını soğuması için bekletin.

Şeftali dilimlerini servis kaselerine paylaştırın. Orta kısımlarına ikişer hatta üçer top kaymaklı dondurma yerleştirip hazırladığınız frambuaz sos ilavesiyle soğuk olarak servis edin.

Şeftalileri pişirdiğiniz şerbet karışımının daha parlak gözükmesi için; 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı ekleyebilirsiniz.