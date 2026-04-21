Çay keyfini katlayan enfes lezzet: Krem peynirli poğaça tarifi

Krem peynirli poğaça, klasik poğaça tariflerine kıyasla daha yumuşak dokusu ve krem peynirin verdiği hafif lezzetle öne çıkan pratik bir hamur işidir. Dışı hafif kızarmış, içi ise pamuk gibi yumuşacık olan bu poğaça; kahvaltılarda, okul beslenmelerinde ve misafir ikramlarında sıklıkla tercih edilir. Kolay hazırlanması ve uzun süre tazeliğini koruması da bu tarifi daha cazip hale getirir. İşte, yumuşacık hamuruyla enfes krem peynirli poğaça tarifi...

KREM PEYNİRLİ POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı ılık süt

1/2 su bardağı ılık su

1 paket kuru maya

2 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (akı içine, sarısı üzerine)

4–4,5 su bardağı un (kontrollü)

İç harcı için:

200 gram krem peynir

İsteğe bağlı ince kıyılmış maydanoz

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

KREM PEYNİRLİ POĞAÇA YAPILIŞI

Ilık süt, su, şeker ve mayayı karıştırarak 5 dakika bekletin.

Sıvı yağ, yumurta akı ve tuzu ekleyin.

Kontrollü şekilde un ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp 1 saat mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan bezeler koparın.

Her bezeyi açıp ortasına krem peynir koyun.

Poğaça şekli vererek kapatın.

Tepsiye dizip üzerlerine yumurta sarısı sürün.

Susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20–25 dakika pişirin.

Afiyet olsun!