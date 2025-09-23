Çay saatlerine çok yakışan yumuşacık lezzet: Tahinli çörek tarifi

Tahinli çörek, hem yumuşak dokusu hem de tatlı-çeşni dengesiyle kahvaltıların ve çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Evde hazırlaması kolay olan bu tarif, taze tahin ve kaliteli un kullanımıyla daha da lezzetli hâle gelir. Peki, bu yumuşacık lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis tahinli çörek tarifi...

TAHİNLİ ÇÖREK TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

2 su bardağı un

1 çay bardağı ılık süt

½ çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 paket instant maya (10 g)

İç harç için:

4 yemek kaşığı tahin

3 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tahin

Susam veya ceviz içi

TAHİNLİ ÇÖREK YAPILIŞI

Ilık süt, sıvı yağ, toz şeker ve mayayı karıştırın.

Un ve tuzu ekleyip yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamuru streçle kapatıp 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

Tahin, toz şeker ve sıvı yağı bir kasede iyice karıştırın.

Mayalanan hamuru iki eşit parçaya bölün.

Her birini dikdörtgen şeklinde açın.

Açtığınız hamurun üzerine tahinli harcı yayın.

Hamuru rulo şeklinde sarın ve dilimleyerek çörek formu verin.

Çöreklerin üzerine 1 yemek kaşığı tahin sürün ve susam veya ceviz serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20-25 dakika kadar altın rengini alana kadar pişirin.

Afiyet olsun!