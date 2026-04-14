Çay saatlerinin klasiği: Ağızda dağılan un kurabiyesi tarifi

Türk mutfağının en pratik ve sevilen tatlılarından biri olan un kurabiyesi, az malzemeyle hazırlanmasına rağmen lezzetiyle fark yaratır. Özellikle ağızda dağılan kıvamı sayesinde hem büyüklerin hem de çocukların favorisi olan bu tarif, misafir sofralarının da vazgeçilmezidir.

MALZEMELER

250 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 su bardağı pudra şekeri

3 su bardağı un

1 çay bardağı nişasta

1 paket vanilin

YAPILIŞ

Oda sıcaklığındaki tereyağını ve pudra şekerini bir kapta iyice karıştırın.

Üzerine nişasta ve vanilini ekleyin.

Unu kontrollü şekilde ilave ederek yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurdan küçük parçalar koparıp şekil verin.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 160 derece fırında üzeri beyaz kalacak şekilde yaklaşık 20 dakika pişirin.

Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpip servis edin.