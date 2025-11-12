Çay saatlerinin kurtarıcısı: Tava böreği nasıl yapılır?

Fırın kullanmadan pratik bir şekilde hazırlanan tava böreği, özellikle sabah kahvaltılarında ya da akşamüstü çay saatlerinde kurtarıcı bir lezzet. Dışı çıtır, içi yumuşacık dokusuyla bu börek, az malzeme ve kısa sürede hazırlanan en sevilen ev tariflerinden biri. Üstelik iç harcı tamamen damak zevkine göre değiştirilebilir.

MALZEMELER

3 adet yufka

1 su bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

Beyaz peynir ve maydanoz (isteğe göre kaşar, patates ya da kıyma da kullanılabilir) 1 yemek kaşığı tereyağı (pişirme sırasında üst kısmına sürmek için)

HAZIRLANIŞI

Geniş bir tavayı hafifçe yağlayın.

İlk yufkayı tavaya kenarları dışarı taşacak şekilde serin.

Bir kasede süt, sıvı yağ ve yumurtayı çırpın. Bu karışımdan bir miktar yufkanın üzerine gezdirin.

İkinci yufkayı parçalara ayırarak tavaya yerleştirin, tekrar sostan dökün.

Peynirli harcı eşit şekilde serpiştirin.

Üçüncü yufkayı yine parçalayarak harcın üzerine kapatın, kalan sostan gezdirin.

İlk yufkanın dışarı taşan kenarlarını içe doğru kapatın.

Kısık ateşte altı kızarana kadar yaklaşık 10 dakika pişirin. Ardından düz bir tabak yardımıyla böreği ters çevirip diğer yüzünü de pişirin.

Üzerine tereyağı sürüp birkaç dakika dinlendirin, dilimleyerek servis edin.