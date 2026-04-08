Çay saatlerinin sağlıklı atıştırmalığı: Kekikli yulaflı bisküvi tarifi

Evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kekikli yulaflı bisküvi, hem kahvaltılara hem de çay saatlerine uygun hafif bir atıştırmalıktır. Yulafın doyuruculuğu ve kekik aromasıyla birleşen bu tarif, düşük şekerli ve doğal bir seçenek sunarak sağlıklı beslenmeyi destekler. İşte, nefis kekikli yulaflı bisküvi tarifi...

KEKİKLİ YULAFLI BİSKÜVİ TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı yulaf

1 su bardağı tam buğday unu

1/2 su bardağı zeytinyağı

1/3 su bardağı bal veya pekmez

1 tatlı kaşığı kekik

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

1 yumurta

KEKİKLİ YULAFLI BİSKÜVİ YAPILIŞI

Fırını 180°C’de ısıtın.

Yulaf, un, tuz, kabartma tozu ve kekiki geniş bir kapta karıştırın.

Ayrı bir kapta yumurta, zeytinyağı ve balı karıştırın.

Sıvı karışımı kuru malzemelere ekleyip yoğurun ve homojen bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın, yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.

Önceden ısıtılmış fırında 12-15 dakika, üzeri hafif kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkarıp soğuduktan sonra servis edin.

Afiyet olsun!