1.02.2026 13:14:00
Çay saatlerinin vazgeçilmezi: Dereotlu poğaça tarifi

Yumuşacık dokusu ve dereotunun ferah aromasıyla öne çıkan dereotlu poğaça, hem kahvaltı sofralarına hem de çay saatlerine çok yakışıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz tam ölçülü dereotlu poğaça tarifi.

Dereotlu poğaça, uzun süre bayatlamayan yapısıyla en sevilen hamur işleri arasında yer alıyor. Yoğurt ve sıvı yağ sayesinde yumuşak kalan hamuru, bol dereotu ile birleşince ortaya mis gibi kokan, ağızda dağılan bir lezzet çıkıyor. Peynirli ya da sade olarak hazırlanabilen bu tarif, pratikliğiyle de öne çıkıyor.

MALZEMELER

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta (sarısı üzeri için ayrılacak)
  • 1 demet ince doğranmış dereotu
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 3–3,5 su bardağı un

isteğe bağlı iç harcı için:

  • beyaz peynir veya lor peyniri

üzeri için:

  • yumurta sarısı
  • çörek otu veya susam

YAPILIŞI

Yoğurt, sıvı yağ ve yumurtanın akını derin bir kapta karıştırın.

İnce ince doğranmış dereotunu ve tuzu ekleyin.

Kabartma tozunu ilave ettikten sonra unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. İsterseniz ortasına peynir koyarak şekil verin.

Poğaçaları yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizin.

Üzerlerine ayırdığınız yumurta sarısını sürüp çörek otu veya susam serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25–30 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin.

