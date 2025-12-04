Çıtır çıtır dokusuyla mest eden lezzet: Elmalı strudel tarifi

Avusturya mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan Elmalı Strudel, hafif dokusu ve nefis iç harcıyla son yıllarda popüler tatlılar arasında yerini aldı. İncecik açılmış hamurun içine doldurulan tarçınlı elma harcı, fırında pişerken ortaya çıkan kokusuyla iştahları kabartıyor. Peki, çıtır çıtır dokusuyla mest eden bu lezzet nasıl yapılır? İşte, mis kokusuyla tüm evi saran elmalı strudel tarifi...

ELMALI STRUDEL TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

2 su bardağı un

1/2 su bardağı ılık su

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı sirke

1/2 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

4 adet büyük elma (rendelenmiş)

3 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

3 yemek kaşığı tereyağı

1/2 su bardağı iri çekilmiş ceviz

4 yemek kaşığı kuru üzüm (isteğe bağlı)

Üzeri için:

1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Pudra şekeri (servis için)

ELMALI STRUDEL YAPILIŞI

Unu geniş bir kaba alın.

İçine tuz, sıvı yağ, sirke ve ılık suyu ekleyerek ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Üzerini streç filmle kapatıp 30 dakika dinlendirin.

Tavada tereyağını eritip rendelenmiş elmaları ekleyin.

Şeker ve tarçını ilave ederek suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Ocaktan alınca ceviz ve kuru üzümü ekleyip soğumaya bırakın.

Dinlenen hamuru unlanmış tezgahta olabildiğince ince şekilde açın.

Açtığınız hamurun üzerine hafifçe tereyağı gezdirin.

Hazırladığınız elmalı iç harcı hamurun uzun kenarına yayarak yerleştirin.

Hamuru rulo şeklinde sarın ve dikkatlice yağlı kâğıt serili tepsiye alın.

Üzerine eritilmiş tereyağı sürün.

180°C’de önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30–35 dakika kızarana kadar pişirin.

Ilıyınca üzerine pudra şekeri serpip dilimleyin.

Sıcak ya da ılık servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!