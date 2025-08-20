Çıtır çıtır hamuruyla mest eden enfes lezzet: Ispanaklı peynirli galette tarifi

Galette, Fransız mutfağının rustik lezzetlerinden biri olarak hem göz hem de damak zevkine hitap eder. Hamurun çıtır dokusu ve iç harcın lezzeti, özellikle sebze ve peynir sevenler için ideal bir seçimdir. Ispanaklı peynirli galette tarifi ile sofralarınıza hem pratik hem de şık bir lezzet katabilirsiniz. Peki, çıtır çıtır hamuruyla mest eden bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis ıspanaklı peynirli galette tarifi...

ISPANAKLI PEYNİRLİ GALETTE TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı un

100 gram tereyağı (soğuk, küp küp doğranmış)

1 çay kaşığı tuz

3-4 yemek kaşığı soğuk su

200 gram ıspanak (yıkanmış ve doğranmış)

100 gram beyaz peynir veya lor peyniri

1 adet yumurta (üzeri için)

Karabiber ve isteğe göre muskat

ISPANAKLI PEYNİRLİ GALETTE YAPILIŞI

Un ve tuzu geniş bir kaba alın.

Tereyağını ekleyip parmak uçlarınızla un ile karıştırarak kum kıvamına gelmesini sağlayın.

Soğuk suyu azar azar ekleyerek hamuru toparlayın.

Top haline gelen hamuru streç filme sarıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

Doğranmış ıspanakları bir tavada hafifçe soteleyin ve suyunu süzün.

Peynir ile ıspanakları karıştırın, karabiber ve isteğe göre muskat ekleyin.

Hamuru unlanmış tezgahta 25-30 cm çapında açın.

Ispanaklı peynirli harcı hamurun ortasına yayın, kenarlarını hafifçe içe doğru katlayarak bohça şekli verin.

Üzerine çırpılmış yumurta sürün.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25-30 dakika altın rengini alana kadar pişirin.

Galette’yi sıcak servis edin, yanında taze bir yeşillik salatası ile sunarak kahvaltı veya öğle yemeklerine renk katabilirsiniz.

Afiyet olsun!