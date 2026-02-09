Çıtır patates yatağında çökertme kebabı tarifi...

Altında altın sarısı, çıtır çıtır kibrit patatesler, ortasında ferahlatıcı sarımsaklı yoğurt ve en tepede domates sosuyla harmanlanmış jülyen etler... İşte enfes tarif!

MALZEMELER

Et İçin:

300-400 gr dana bonfile veya antrikot (Jülyen/şerit şeklinde ince uzun doğranmış)

Marinasyon için: 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı, karabiber, kekik (Tuzu pişince atacağız)

Çıtır Taban İçin:

3-4 adet orta boy patates (Kibrit çöpü inceliğinde doğranmış)

Kızartmak için sıvı yağ

1 büyük kase süzme yoğurt (Veya katı kıvamlı normal yoğurt)

2 diş ezilmiş sarımsak, bir tutam tuz

İmza Sos:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 adet rendelenmiş domates

Yarım çay bardağı su

TARİF

İnce şerit doğranmış etleri zeytinyağı, karabiber ve kekikle harmanlayıp vaktiniz varsa 15-20 dakika oda sıcaklığında dinlendirin.

Patatesleri soyun ve olabildiğince ince (kibrit çöpü gibi) doğrayın. Nişastasının gitmesi için suda bekletip iyice kurulayın. Kızgın yağda altın sarısı ve çıtır çıtır olana kadar kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp tuzlayın.

Geniş bir tavayı iyice ısıtın. Etleri yüksek ateşe atın ve suyunu salmasına izin vermeden, mühürleyerek 4-5 dakika soteleyin. Etler yumuşayınca ocaktan almaya yakın tuzunu serpin.

Küçük bir tavada tereyağını eritin. Salçayı ve domates rendesini ekleyip kavurun. Suyu ekleyip sos kıvamına gelene kadar 1-2 dakika kaynatın.

Servis tabağının en altına dağ gibi kızarmış çıtır patatesleri yayın. Üzerine çırpılmış sarımsaklı yoğurdu gezdirin. Yoğurdun üzerine sıcak etleri yerleştirin.

En üste hazırladığınız o kırmızı domates sosunu gezdirin. İsteğe bağlı olarak kızdırılmış tereyağı-pul biber ve ince kıyılmış maydanoz ile süsleyin.