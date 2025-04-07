Danimarka'nın hafif ekmekleri: Smørrebrød tarifi
İskandinav mutfağının vazgeçilmez tatlarından biri olan Smørrebrød, hem göze hem damağa hitap ediyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu açık sandviçle siz de Danimarkalı gibi hissedeceksiniz!
Danimarka mutfağı denince akla ilk gelen lezzetlerden biri olan Smørrebrød, aslında "tereyağlı ekmek" anlamına geliyor. Ancak bu sade isim sizi yanıltmasın üzeri çeşit çeşit malzemeyle süslenen bu açık sandviçler, hem şık sunumları hem de doyurucu lezzetleriyle Danimarkalıların öğle yemeklerinin vazgeçilmezi.
KLASİK SMØRREBØRD TARİFİ
Malzemeler
- 1 dilim çavdar ekmeği (rugbrød)
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- 2 dilim tütsülenmiş somon (ya da ringa balığı)
- 2 ince dilim haşlanmış yumurta
- 1 yemek kaşığı turşu salatası (remoulade sos da tercih edilebilir)
- 3-4 dilim salatalık
- Birkaç dal taze dereotu
- Tuz ve karabiber
Yapılışı
- Çavdar ekmeğini hafifçe kızartın.
- Üzerine ince bir katman tereyağı sürün.
- Somon dilimlerini dikkatlice yerleştirin.
- Üzerine haşlanmış yumurta dilimlerini ekleyin.
- Turşu salatası veya remoulade sosu ortasına koyun.
- Salatalık dilimlerini ve dereotunu estetik bir şekilde yerleştirin.
- Son olarak tuz ve karabiber serpin.
- Yanında soğuk bir ayranla servis edebilirsiniz.
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