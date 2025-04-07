Danimarka'nın hafif ekmekleri: Smørrebrød tarifi

Yayınlanma: 07.04.2025 - 20:59

Güncelleme: 07.04.2025 - 20:59

Danimarka mutfağı denince akla ilk gelen lezzetlerden biri olan Smørrebrød, aslında "tereyağlı ekmek" anlamına geliyor. Ancak bu sade isim sizi yanıltmasın üzeri çeşit çeşit malzemeyle süslenen bu açık sandviçler, hem şık sunumları hem de doyurucu lezzetleriyle Danimarkalıların öğle yemeklerinin vazgeçilmezi.

KLASİK SMØRREBØRD TARİFİ

Malzemeler

1 dilim çavdar ekmeği (rugbrød)

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 dilim tütsülenmiş somon (ya da ringa balığı)

2 ince dilim haşlanmış yumurta

1 yemek kaşığı turşu salatası (remoulade sos da tercih edilebilir)

3-4 dilim salatalık

Birkaç dal taze dereotu

Tuz ve karabiber



Yapılışı