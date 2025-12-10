Denizden gelen en leziz sandviç: MasterChef lobster roll tarifi

Lobster roll, New England sahillerinin en sevilen sokak lezzetlerinden biridir. Yumuşak ıstakoz etinin hafif limon aromasıyla buluştuğu, dışı tereyağlı çıtır brioche ekmeğiyle servis edilen bu ikonik sandviç hem sade hem de son derece sofistike bir tat sunar. Evde birkaç malzemeyle hazırlanabilen lobster roll, kısa sürede gurme bir deneyim yaşamak isteyenler için mükemmel bir seçenektir. Peki, denizden gelen bu leziz sandviç nasıl yapılır? İşte, MasterChef lobster roll tarifi...

LOBSTER ROLL TARİFİ

Malzemeler

Istakoz eti için:

2 adet haşlanmış ıstakoz kuyruğu veya 300–350 g ıstakoz eti

1 litre su

1 çay kaşığı tuz

1 adet defne yaprağı

Birkaç damla limon

Dolgusu için:

2 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı Dijon hardalı (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı ince kıyılmış kereviz sapı

1 yemek kaşığı taze soğan veya frenk soğanı

Tuz & karabiber

1 çay kaşığı tereyağı (ekstra parlaklık için)

Ekmek için:

2 adet brioche roll, hot dog ekmeği veya patatesli sandviç ekmeği

2 yemek kaşığı tereyağı (ekmeği kızartmak için)

LOBSTER ROLL YAPILIŞI

1. Istakozu Hazırlayın

Su, tuz, limon ve defne yaprağını kaynatın.

Istakoz etini suya ekleyip 7–8 dakika haşlayın.

Çıkarıp tamamen soğumaya bırakın, ardından iri küpler halinde doğrayın.

Lezzetin sırrı: Istakoz eti çok küçük doğranmamalıdır.

2. Dolguyu Hazırlayın

Bir kasede mayonez, limon suyu, (kullanacaksanız) Dijon hardalı karıştırın.

Kereviz sapı ve taze soğan ekleyin.

Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Doğranmış ıstakoz etini nazikçe bu karışıma ekleyin.

Son dokunuş olarak 1 çay kaşığı eritilmiş tereyağı gezdirin.

3. Ekmekleri Hazırlayın

Brioche ekmeklerinin dış yüzeylerini tereyağıyla yağlayın.

Tavada altın rengine gelene kadar kızartın.

Ekmek içinin yumuşak, dışının tereyağlı ve hafif çıtır olması şart!

4. Sandviçi Oluşturun