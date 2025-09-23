Dev kurabiye pastası tarifi

Çay saatlerinde farklı bir tatlı arıyorsanız, bu tarif tam size göre! Tek bir büyük kurabiye gibi pişirilen hamur, aralarına sürülen krema ile nefis bir pasta haline geliyor. Üstelik görünümüyle de çok şık!

MALZEMELER

Kurabiye hamuru için:

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

2,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Kreması için:

3 su bardağı süt

1 çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilin

Süsleme için:

Çilek, böğürtlen, yaban mersini

Rendelenmiş beyaz çikolata veya pudra şekeri

HAZIRLANIŞI

Tereyağı ve pudra şekerini yoğurma kabında karıştırın. Yumurta, vanilin ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Yavaş yavaş unu ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru ikiye ayırın. İki parça hamuru yuvarlak şekilde açın (yaklaşık 1 cm kalınlığında). Yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. 180°C’de önceden ısıtılmış fırında 15-18 dakika hafifçe pembeleşene kadar pişirin.

Süt, un, nişasta, şeker ve yumurta sarısını tencerede karıştırarak kaynatın. Koyulaşınca ocaktan alın, vanilin ve tereyağını ekleyip çırpın. Ilınması için bekletin.

İlk kurabiyeyi servis tabağına alın. Üzerine hazırladığınız kremanın yarısını sürün. İkinci kurabiyeyi üzerine kapatın, kalan kremayı üzerine ve kenarlara sürün.

Üzerini taze meyveler ve beyaz çikolata rendesiyle süsleyin. Buzdolabında en az 2 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.