Dışı çıtır, içi akışkan enfes lezzet: Kaşar kroket tarifi

Peynir sevenlerin asla hayır diyemeyeceği lezzetlerden biri kuşkusuz ki kaşar kroket. İncecik pane kaplamasıyla kızartıldığında dışı çıtır, içi ise akışkan ve yumuşacık peynirle dolan bu tarif; özellikle davet sofraları, kahvaltılar ve çay saatleri için harika bir alternatif. Yapımı oldukça kolay olan kroketleri, yanında çeşitli soslarla ikram ederek lezzet şölenini ikiye katlayabilirsiniz. Peki, dışı çıtır, içi akışkan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis kaşar kroket tarifi...

KAŞAR KROKET TARİFİ

Malzemeler:

250 gr kaşar peyniri (kalın çubuklar halinde kesilmiş)

2 adet yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı galeta unu

Kızartmak için sıvı yağ

KAŞAR KROKET YAPILIŞI

Kaşar peynirini parmak kalınlığında dikdörtgen ya da çubuk şeklinde doğrayın.

Önce una, ardından çırpılmış yumurtaya, son olarak galeta ununa bulayın.

Daha çıtır bir sonuç için bu işlemi 2 kez tekrarlayabilirsiniz.

Derin bir tavada yağı iyice ısıtın.

Kroketleri kızgın yağda altın rengini alana kadar kızartın.

Fazla yağını çekmesi için kağıt havlu üzerine alın.

Sıcak olarak, yanında ketçap, ranch sos veya acı sos ile servis edin.

Afiyet olsun!