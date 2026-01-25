Dışı çıtır, içi yumuşacık enfes lezzet: Ispanaklı peynirli pişi tarifi

Ispanaklı peynirli pişi; besleyici ıspanak, doyurucu peynir ve kabaran yumuşak hamurun muhteşem uyumuyla öne çıkar. Klasik pişi tariflerinden farklı olarak iç harcıyla daha tok tutan bu tarif, özellikle sebzeli ve peynirli lezzetleri sevenler için harika bir alternatiftir. Peki, dışı çıtır içi yumuşacık bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis ıspanaklı peynirli pişi tarifi...

ISPANAKLI PEYNİRLİ PİŞİ TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

4–5 su bardağı un

İç harcı için:

1 su bardağı ince doğranmış ıspanak

1 su bardağı beyaz peynir veya lor

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Karabiber (isteğe bağlı)

Kızartmak için:

Sıvı yağ

ISPANAKLI PEYNİRLİ PİŞİ YAPILIŞI

Ilık süt ve suyu yoğurma kabına alın.

Maya ve şekeri ekleyip karıştırın.

Ardından tuz ve unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

Üzerini örtüp 30–40 dakika mayalandırın.

Doğranmış ıspanakları zeytinyağı ile hafifçe soteleyin.

Soğuduktan sonra peynir ve karabiberle karıştırın.

Mayalanan hamuru bezelere ayırın.

Her bezeyi açıp ortasına iç harçtan koyun, kapatın ve hafifçe bastırarak düzleştirin.

Kızgın yağda pişileri arkalı önlü altın sarısı renk alana kadar kızartın.

Kızaran pişileri havlu kâğıt üzerine alarak fazla yağını süzdürün.

Ispanaklı peynirli pişiyi sıcak olarak servis edin.

Yanında çay, ayran veya yoğurtlu sosla harika gider.

Afiyet olsun!