Dışı çıtır, içi yumuşacık enfes lezzet: Sucuklu kaşarlı pişi tarifi

Sucuklu kaşarlı pişi, geleneksel pişi hamurunun içerisine sucuk ve kaşar peyniri eklenerek hazırlanan, kızartılarak pişirilen nefis bir hamur işidir. Özellikle hafta sonu kahvaltılarında, çay saatlerinde ve ani misafirlerde kurtarıcı bir tariftir. İşte, enfes sucuklu kaşarlı pişi tarifi...

SUCUKLU KAŞARLI PİŞİ TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 paket instant maya (10 gr)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

3–3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İç harcı için:

100 gram sucuk (küçük doğranmış)

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Kızartmak için:

Sıvı yağ

SUCUKLU KAŞARLI PİŞİ YAPILIŞI

Ilık süt ve suyu yoğurma kabına alın.

Üzerine maya ve şekeri ekleyip karıştırın.

5 dakika bekletin.

Ardından tuz ve kontrollü şekilde un ekleyerek yumuşak kıvamlı, ele hafif yapışan bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 40 dakika mayalanmaya bırakın.

Sucukları küçük küpler halinde doğrayın.

Kaşarı rendeleyin.

İkisini karıştırarak iç harcı hazır hale getirin.

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparın.

Elinizle hafif açın, ortasına sucuklu-kaşarlı harçtan koyun ve kapatıp yuvarlayın.

Geniş bir tavada bol yağı kızdırın.

Hazırladığınız pişileri orta ateşte çevirerek altın rengi alana kadar kızartın.

Fazla yağını almak için havlu kağıt üzerine çıkarın.

Afiyet olsun!