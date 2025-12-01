Dışı çıtır içi yumuşacık lezzet: Balık kroket tarifi

Balık sevenlerin favorisi olan balık kroket, hem pratik hem de çok yönlü bir tarif olarak sofralarda sıkça yer buluyor. Dışı altın renginde çıtır, içi ise yumuşacık balıkla dolu bu nefis atıştırmalık; ister öğle yemeğinde ister akşam yemeklerinde ara sıcak olarak tercih edilebilir. Üstelik çocukların da balık tüketmesini kolaylaştıran ideal bir alternatiftir.

BALIK KROKET İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

400 gram haşlanmış beyaz etli balık (mezgit, levrek veya morina)

2 adet haşlanmış patates

1 adet yumurta

1 küçük soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı un

1 avuç ince kıyılmış maydanoz

Tuz, karabiber, pul biber

Panelemek için: 1 yumurta, un ve galeta unu

Kızartmak için sıvı yağ

BALIK KROKET NASIL YAPILIR?

Balığı haşlayın: Kılçıklarından tamamen ayırın ve çatal yardımıyla didikleyin.

Patatesleri ezin: Haşlanmış patatesleri püre kıvamına getirin.

Malzemeleri birleştirin: Balık, patates, yumurta, soğan, maydanoz, un ve baharatları geniş bir kapta iyice karıştırın.

Şekillendirin: Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın veya uzun kroket şekli verin.

Paneleme: Kroketleri önce una, sonra çırpılmış yumurtaya ve son olarak galeta ununa bulayın.

Kızartma: Derin bir tavada yağ ısındığında kroketleri altın rengi alana kadar kızartın.

Servis: Fazla yağını çekmesi için kağıt havlu üzerine alın. Sıcak servis edin.

SERVİS ÖNERİLERİ