Dışı kıtır içi yumuşak: Tavada mısır ekmeği tarif

Fırın kullanmadan, yalnızca birkaç malzemeyle kısa sürede hazırlanan tavada mısır ekmeği, özellikle Karadeniz mutfağının en sevilen tariflerinden biri. Çay saatlerinden kahvaltıya kadar pek çok öğüne eşlik eden bu pratik tarif, dışı hafif çıtır içi ise pamuk gibi dokusuyla sofralara ayrı bir lezzet katıyor. İşte tam kıvamında tavada mısır ekmeği yapmanın püf noktaları ve kolay tarifi…

MALZEMELER

2 su bardağı mısır unu

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı süt veya su

1 adet yumurta

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı tereyağı (tava için)

TAVADA MISIR EKMEĞİ NASIL YAPILIR?

1. Harcı hazırlayın

Geniş bir kaba mısır unu, yoğurt, süt (veya su), yumurta ve sıvı yağı ekleyip güzelce karıştırın.

Tuz, kabartma tozu ve isterseniz bir miktar şeker ilave ederek pürüzsüz bir kıvam elde edin.

2. Tavayı hazırlayın

Orta boy bir tavayı tereyağıyla yağlayın.

İsterseniz tabanına bir miktar mısır unu serpip daha kıtır bir yüzey elde edebilirsiniz.

3. Harcı tavaya dökün

Hazırladığınız karışımı tavaya eşit şekilde yayın.

Harcın çok kalın olmamasına dikkat edin; ideal kalınlık yaklaşık 2–3 cm’dir.

4. Kısık ateşte pişirin

Tavanın kapağını kapatıp kısık ateşte 10–12 dakika pişirin.

Alt kısım iyice kızardığında bir tabak yardımıyla ekmeği ters çevirin.

Diğer tarafını da 6–8 dakika daha pişirerek altın rengini almasını sağlayın.

5. Sıcak servis edin

Pişen mısır ekmeğini dilimleyerek sıcak servis edin.

Peynir, tereyağı, bal veya mıhlama gibi yan lezzetlerle çok iyi uyum sağlar.