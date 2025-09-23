Doğal ve enerji dolu atıştırmalık: Cevizli sucuk tarifi

Anadolu mutfağının vazgeçilmez tatlarından biri olan cevizli sucuk, üzüm pekmezinin şifa dolu lezzetiyle cevizin besleyiciliğini buluşturur. Kış aylarında enerji veren, doğal ve katkısız bir atıştırmalık olan cevizli sucuk, özellikle bayramlarda, kış hazırlıklarında ve geleneksel sofralarda sıkça yerini alır. Peki, doğal ve enerji dolu bir atıştırmalık olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle cevizli sucuk tarifi...

CEVİZLİ SUCUK TARİFİ

Malzemeler:

500 gram ceviz içi (bütün veya yarım parçalar halinde)

2 litre üzüm pekmezi

1 litre su

1 su bardağı buğday nişastası

1 su bardağı un

Temiz ipe dizmek için kalın iğne ve ip

CEVİZLİ SUCUK YAPILIŞI

Cevizleri iğne yardımıyla kalın bir ipe aralıksız şekilde dizin.

Uçlarını sağlamca bağlayın.

Derin bir tencerede pekmezi, suyu, nişasta ve unu karıştırın.

Orta ateşte kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin.

Muhallebi kıvamında olmalıdır.

İpe dizili cevizleri hazırladığınız pekmezli karışıma batırın.

İyice kaplandığından emin olun.

Ardından serin bir yerde kurumaya bırakın.

Daha yoğun bir lezzet için cevizli sucukları birkaç kez aynı işleme tabi tutarak pekmezli karışıma batırıp kurutabilirsiniz.

İplerden asarak 1-2 hafta kadar serin ve havadar bir ortamda kurutun.

Tamamen kuruduktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!