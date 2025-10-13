Domatesli pilav tarifi... MasterChef domatesli pilav nasıl yapılır?

Hem sade hem de lezzetli bir pilav arayanlar için domatesli pilav, yazın en taze haliyle sofralara renk katıyor. Tane tane pirinçlerin domatesin hafif ekşimsi aromasıyla birleştiği bu tarif, et, tavuk ya da sebze yemeklerinin yanına mükemmel bir eşlikçi. İster ana yemek olarak, ister garnitür şeklinde… Domatesli pilav, her haliyle ev yapımı sıcak bir lezzet sunuyor. İşte domatesli pilav tarifi!

MALZEMELER

2 su bardağı baldo pirinç

2 adet olgun domates (rendelenmiş veya doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

2,5 su bardağı sıcak su veya et suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

İsteğe göre karabiber veya biraz toz şeker

YAPILIŞI

Pirinci ayıklayıp yıkayın, nişastasını salması için ılık tuzlu suda 15-20 dakika bekletin. Ardından süzün ve yıkayın.

Tereyağı ve zeytinyağını tencerede eritin. Rendelenmiş domatesleri ekleyip 4-5 dakika kadar kavurun. Ardından salçayı ekleyip karıştırın.

Süzülmüş pirinci tencereye alın ve domatesli karışımla birlikte 3-4 dakika kavurun. Pirinçlerin parlaklaşması kıvamın yerinde olduğunu gösterir.

Sıcak suyu veya et suyunu tencereye ilave edin. Tuzu ekleyin. Karıştırdıktan sonra kapağını kapatın.

Önce orta ateşte kaynamaya bırakın, ardından kısık ateşte suyunu çekene kadar (yaklaşık 10-12 dakika) pişirin.

Ocağın altını kapatın, pilavın üzerine bir havlu veya kağıt havlu koyup kapağını kapatın. 10 dakika dinlendirin.