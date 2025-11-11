Ege mutfağının gizli hazinesi: MasterChef Tire köfte tarifi

Ege mutfağının sakin ruhu, Tire’nin meşhur köftesinde nefis bir lezzet hikayesine dönüşür. İncecik çubuk şeklinde hazırlanmış, baharatı abartılmamış, etin kendi aromasını taşıyan Tire köftesi; üzerine gezdirilen tereyağlı domates sosuyla bir anda masanın yıldızına dönüşür. Peki, Ege mutfağının bu gizli hazinesi nasıl yapılır? İşte, enfes MasterChef Tire köfte tarifi...

TİRE KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

500 g dana döş kıyma (orta yağlı)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı su

Sosu için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet domates rendesi

Bir tutam tuz

TİRE KÖFTE YAPILIŞI

Kıymayı derin bir kaba alın.

Üzerine tuz, karabiber ve karbonatı ekleyin.

1 yemek kaşığı su ile birlikte güzelce yoğurun.

Harcı en az 30 dakika buzdolabında dinlendirin.

Tire usulü köfteler ince ve uzun olur.

Harçtan küçük parçalar alıp parmak kalınlığında çubuklar yapın.

Döküm tava veya ızgarayı kızdırın.

Köfteleri yüksek ateşte çevire çevire pişirin.

İnce yapıda oldukları için çok kısa sürede hazır olacaktır.

Küçük bir tavada tereyağı ve zeytinyağını eritin.

Üzerine rendelenmiş domatesi ekleyip 5–6 dakika pişirin.

Hafif tuz ilavesi yapın.

Pişen köfteleri servis tabağına alın ve üzerine sıcak tereyağlı sosu gezdirin.

Yanında közlenmiş biber veya tırnak pide ile nefis olur.

Afiyet olsun!