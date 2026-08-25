Endonezya mutfağının siyah lezzeti: Rawon

Endonezya'nın Doğu Cava (East Java) bölgesine ait olan Rawon, dünyadaki en sıra dışı ve zengin et yemeklerinden biridir. Bu yemeğe karakteristik koyu siyah rengini ve hafif cevizimsi, derin aromatik tadını veren ana malzeme Kluwek (Pangium edule) meyvesinin çekirdeğidir. Dana etinin jencefil, zerdeçal, galangal, limon otu ve kaffir limon yapraklarıyla hazırlanan zengin baharat macununda pişmesiyle ortaya çıkan bu zengin çorba, Doğu Asya mutfağının umami zirvelerinden birini sunar.
RAWON TARİFİ
Malzemeler
- 600 gram dana döş, tranç veya dana yanağı (küp doğranmış)
- 2 litre su (haşlama ve et suyu için)
- 2 dal limon otu (Serai - ezilmiş)
- 3-4 adet kaffir limon yaprağı
- 2 cm taze galangal (ezilmiş)
- 2 dal taze soğan (iri doğranmış)
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 4-5 adet Kluwek çekirdeği içi (sıcak suda yumuşatılmış - siyah meyve eti)
- 6 adet arpacık soğan (veya 1 orta boy kırmızı soğan)
- 4 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı kişniş tozu ve 1 çay kaşığı kimyon
- 2 cm taze zerdeçal ve 2 cm taze zencefil
- 1 tatlı kaşığı esmer şeker veya palmiye şekeri
- 1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber
- Taze fasulye filizi (kısa saplı)
- Tuzlanmış ördek yumurtası (haşlanmış, ikiye bölünmüş)
- Sambal (acı biber ezmesi) ve Karides cipsi (Krupuk)
- Sıcak haşlanmış yasemin veya basmati pirinç
Yapılışı
- Küp doğranmış dana etlerini 2 litre suda köpüğünü alarak yumuşayana kadar yaklaşık 45-50 dakika haşlayın. Et suyunu süzüp kenara ayırın.
- Kluwek çekirdeği içlerini, soğanları, sarımsakları, zerdeçalı, zencefili, kişniş, kimyon, tuz ve karabiberi mutfak robotunda pürüzsüz koyu siyah bir macun olana kadar çekin.
- Derin bir tencerede 2 yemek kaşığı yağı ısıtın. Hazırladığınız siyah macunu ekleyip kokusu çıkana kadar 3-4 dakika kavurun. Ardından ezilmiş limon otunu, galangalı ve kaffir limon yapraklarını ekleyin.
- Haşlanmış etleri tencereye döküp baharat macunuyla 2 dakika kavurun. Ayırdığınız et suyunu tencereye ilave edin.
- Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte etler lokum gibi olana ve baharatların rengi çorbaya tamamen geçene kadar yaklaşık 30-40 dakika ağır ağır pişirin. Ocaktan almadan 5 dakika önce iri doğranmış taze soğanları ekleyin.