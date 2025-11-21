Enfes sosuyla mest eden lezzet: Malva puding tarifi

Malva puding, Güney Afrika kökenli nefis bir tatlıdır. Yumuşacık yapısı, hafif karamelli tadı ve yoğun aromasıyla tatlı krizlerini anında bastırır. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif, hem pratik hem de lezzetli bir seçenek sunuyor. Peki, enfes sosuyla mest eden bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis malva puding tarifi...

MALVA PUDİNG TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı şeker

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı sirke

1 çay kaşığı vanilya

200 ml süt

100 gr tereyağı

1 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1/4 çay kaşığı tuz

Sos için:

200 ml krema

50 gr tereyağı

100 gr şeker

MALVA PUDİNG YAPILIŞI

Fırını 180 dereceye ısıtın ve küçük bir fırın kabını yağlayın.

Yumurta ve şekeri bir kapta iyice çırpın. Üzerine sirke ve vanilyayı ekleyin.

Süt ve eritilmiş tereyağını ekleyip karıştırın.

Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve tuzu karıştırın.

Bu karışımı sıvı karışıma yavaş yavaş ekleyip pürüzsüz bir hamur elde edin.

Karışımı hazırladığınız fırın kabına dökün ve 25-30 dakika pişirin.

Sos için kremayı, tereyağını ve şekeri küçük bir tencerede kaynatın.

Pişen pudingin üzerine dökün ve birkaç dakika bekletin.

Ilık veya soğuk olarak servis edin, istersen üzerine ceviz veya badem serpebilirsiniz.

Afiyet olsun!