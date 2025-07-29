Taş fırın kokusunu evinize taşıyan biberli ekmek, ister kahvaltıda, ister çay saatinde, ister doyurucu bir atıştırmalık olarak her öğüne yakışır. El açması hamurun üzerine yayılan bu nefis harç, yöresel tatları sevenler için vazgeçilmez olacak. Geleneksel tarifin sıcaklığı, bir lokmada sizi memleketin sokaklarına götürecek. İşte, Evde kolayca hazırlayabileceğiniz biberli ekmek tarifi...

Biberli Ekmek Tarifi

Malzemeler

Hamuru için:

4 su bardağı un

1 paket instant maya (veya 1 yemek kaşığı kuru maya)

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Üst harcı için:

4 yemek kaşığı biber salçası (isteğe göre acı-tatlı karışık olabilir)

2 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı zeytinyağı

1 büyük kuru soğan (ince doğranmış)

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kararbiber

Tuz (damak zevkine göre)

YAPILIŞI

Hamuru hazırlayın:

Geniş bir kapta un, tuz, şeker ve mayayı karıştırın.

Ilık suyu ve zeytinyağını ekleyin, yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Üzerini örtüp 45-60 dakika mayalanmaya bırakın.

Harcı hazırlayın:

Zeytinyağını bir tavaya alıp soğanları yumuşayana kadar kavurun.

Salçaları, baharatları ve diğer tüm malzemeleri ekleyin.

Şekil verme ve pişirme: