Evde kolayca yapılan efsane lezzet: Çıtır buffalo kanat tarifi

Kökeni Buffalo şehrine dayanan Buffalo kanat, özellikle atıştırmalık ve parti yemekleri arasında dünya çapında ün kazanmış bir tarif. Acı sos ve tereyağı ile hazırlanan özel karışımı sayesinde klasik tavuk kanadından ayrılan bu lezzet, doğru tekniklerle evde de restoran kalitesinde yapılabiliyor.

BUFFALO KANAT İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 kg tavuk kanadı

1 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1/2 su bardağı acı sos

1 yemek kaşığı sirke

1 çay kaşığı sarımsak tozu

BUFFALO KANAT NASIL YAPILIR?

Öncelikle tavuk kanatlarını yıkayıp iyice kurulayın. Bir kapta un ve baharatları karıştırın, kanatları bu karışıma bulayın.

Kanatları kızgın yağda altın rengini alana kadar kızartın ya da daha hafif bir seçenek için fırında 200 derecede yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Bu sırada sosu hazırlamak için tereyağını eritip içine acı sos, sirke ve sarımsak tozunu ekleyin. Karışımı birkaç dakika ısıtın.

Pişen kanatları sosun içine alıp iyice harmanlayın. Sıcak servis yapın.