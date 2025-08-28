Evde pratik dondurma yapımı: Ev yapımı limonlu dondurma tarifi…

Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti olan dondurmayı evde yapmak mümkün mü? Peki, ağızda bıraktığı limon aromasıyla enfes bir lezzet şöleni yaşatan ev yapımı limonlu dondurma nasıl yapılır?

MALZEMELER

2 adet limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu

1 su bardağı toz şeker

2 su bardağı süt (soğuk)

1 su bardağı krema (ya da süt kaymağı)

1 paket vanilin

YAPILIŞI

Limonların kabuğunu rendeleyin, suyunu sıkın.

Derin bir kapta limon suyu, kabuğu ve şekeri karıştırın. Şeker tamamen eriyene kadar karıştırmaya devam edin.

Üzerine süt, krema ve vanilini ekleyin. Mikserle 4-5 dakika çırpın.

Karışımı bir kap içine alıp derin dondurucuya koyun.

Yaklaşık 1 saatte bir çıkarıp çatal ya da mikserle karıştırın (buz kristalleşmesini önlemek için). Bu işlemi 3-4 kez tekrarlayın.

5-6 saat sonunda kıvamını alan dondurmayı servis kaselerine alın.