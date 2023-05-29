Fas mutfağı ve yemek kültürü! En sevilen 2 tarifi…
Fas mutfak kültürü Berberilerden, Araplardan, Endülüslerden, daha sonra Osmanlı’dan, İspanya ve Fransa’dan etkilenen kozmopolit bir mutfaktır. Etin, deniz ürünlerinin, sebzenin ve kuru meyvelerin aynı oranda sevilip, tüketildiği Fas lezzet çeşitliliği bakımından gerçek bir cennet. Çeşit çeşit baharatın, taze ve kuru meyvelerin sıklıkla kullanıldığı Fas mutfağı dünyanın en egzotik mutfaklarından biri.
Çeşit çeşit baharatın bulunması, şeker ve tuzun birlikte kullanılması, taze ve kuru meyvelerin bol olması, doğal sıkma zeytinyağının kullanılması, Fas mutfak kültürü adına en önemli özelliklerdir. Bu mutfağın temelini et, deniz ürünleri ve sebze oluşturmaktadır. Fas mutfağında Akdeniz ikliminde yetişen her türlü sebze ve meyve bulunmaktadır. Et olarak deve, dana, koyun, kuzu, tavuk ve tavşan eti kullanılmaktadır.
Hem Akdeniz’e hem de Atlantik Okyanusu kıyısı olduğu için balık ve deniz ürünleri açısından da oldukça zengin bir ülkedir. Baharat olarak safran, zencefil, nane, zerdeçal, anason, kimyon, karabiber, acı biber, kişniş ve susam oldukça yoğun kullanılmaktadır. Fas mutfağında bu kadar çok malzemenin bulunması aynı tür yemeklerin farklı ürünlerle yapılmasını ve çeşitliliğin çok olmasını sağlıyor.
Faslılar çok ekmek tüketen bir toplumdur. En çok tükettikleri ekmek türü kara ekmektir. Bayramda ve özel günlerde üzerini süsledikleri beyaz ekmekleri yerler. Faslılar günümüzde hala ekmeklerini evlerinde yapmaktadır. Fas’ta günümüzde bile elle yemek yemek oldukça yaygındır. Fas halkı üç parmakla yemeyi tercih ediyor. Faslıların sabah kahvaltılarıda ekmek, tereyağı, reçel ve bal tüketirler. Bunun yanında içecek olarak çay ve kahve tercih ederler.
Fas için en önemli öğün öğle yemeğidir. Faslılar öğle yemeği için işlerinden evlerine gelirler. Öğle yemeği giriş, ana yemek ve tatlıdan oluşur. Giriş çorba, çeşitli salata ve mezelerdir. Ana yemek et ve sebzeden oluşur. Tatlılar ise genellikle badem ezmesi ve cevizden yapılan tatlılardır. Her yemekten sonra mutlaka meyve yerler. Akşam yemeklerinde genellikle bakliyat ile hazırlanan çorbaları tüketirler. Fas mutfağına ait yemekleri tatmak isteyenler evde kendi imkanlarıyla rahatlıkla yapabilir. İşte en sevilen 2 tarifi…
TAVUK TAJİN
Tajin, Fas mutfağından en sevilen ve en bilinen yemeğidir. Adını piştiği kubbeli kil kaptan almaktadır. Baharat, sebze ve et uyumunun tabağa yansıması ile akşam yemeklerinin favorisidir. Tajin aynı zamanda net bir tarifi olmayan, çoğu kişinin kendine göre farklı malzemelerle yorumladığı bir yemektir. İşte tavuklu tarifi…
Malzemeler
8 adet tavuk baget
2 adet soğan
8-10 adet siyah veya yeşil zeytin
3 yemek kaşığı bulgur
2 adet havuç
Yarım çay kaşığı zencefil
1 çay kaşığı zerdeçal
1 çay kaşığı kimyon, acı toz biber, toz kişniş, tuz
2 adet çubuk tarçın
1 kaşık bal
Taze kişniş yaprakları
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı su
Yapılışı
Öncelikle geniş bir tavada, tavuk bagetleri zeytinyağında mühürleyip, kenara alın. Aynı tavada jülyen doğranan soğanları kavurun. Tavukları, halka halka doğranmış havuçları ve zeytinleri ilave edin. Ayrı bir kasede taze kişniş hariç tüm baharatları 1 bardak su ile karıştırın. Tavanın üzerine döküp kısık ateşte pişirin. Bazı tariflerde içine kuru erik ve kuru kayısıda ilave ediliyor. Afiyet olsun.
HARIRA ÇORBASI
Fas mutfağında çorba denildiğinde ilk akla gelen yemek, harira çorbasıdır. Kuzu eti, nohut, yeşil mercimek, kereviz ve domates ile hazırlanan harira çorbası, birbirinden lezzetli baharatlarla zenginleştirilip servis edilir. İşte tarifi….
Malzemeler
300 gram yağsız kuşbaşı kuzu eti
Birer tatlı kaşığı toz zerdeçal, tatlı kırmızıbiber ve tarçın
Yarım tatlı kaşığı toz zencefil
Yarım tatlı kaşığı karabiber
5 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet kereviz
1 adet kuru soğan
Yarım bardak kıyılmış taze kişniş
4 adet domates
8 su bardağı su veya tavuk suyu
Yarım su bardağı yeşil mercimek
1 su bardağı nohut
100 gram şehriye
1 adet limonun suyu
Tuz
Yapılışı
Öncelikle nohutu bir gece evvelden ıslatın ve haşlayın. Kuzu, zerdeçal, karabiber, tarçın, zencefil, kırmızıbiber, zeytinyağı, küp doğranmış kereviz, soğan ve kişnişi büyük bir tencereye koyup orta ateşte karıştırarak kavurun Küp doğranmış domatesleri ekleyip kısık ateşte 10 dakika pişirin. Su veya tavuk suyu, tuz ve yıkanmış mercimekleri ilave edin. Kaynayınca kapağını kapatıp, kısık ateşte 1 saat pişirin. Servis etmeden 10 dakika önce nohutları ve şehriyeyi çorbaya katın ve birlikte 10 dakika daha pişirin. Limon suyunu ilave edip, karıştırın. Sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.
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