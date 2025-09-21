Film keyfinin vazgeçilmezi: Evde karamelli patlamış mısır tarifi

Tatlı ve çıtır atıştırmalıkların en sevilenlerinden biri hiç şüphesiz karamelli patlamış mısırdır. Sinema salonlarının vazgeçilmez lezzetini evde pratik bir şekilde hazırlamak hem keyifli hem de çok kolay! İşte adım adım ev yapımı karamelli patlamış mısır tarifi...

MALZEMELER

Yarım su bardağı mısır

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay barda ğı su

Bir tutam tuz

YAPILIŞI

Mısırları patlatın: Geniş bir tencereye sıvı yağı alın, mısırları ekleyin. Kapağını kapatarak mısırlar patlayana kadar orta ateşte pişirin. Patlayan mısırları geniş bir kaba alın.

Karameli hazırlayın: Ayrı bir tavaya şeker ve suyu alın. Orta ateşte şeker eriyip altın rengini alana kadar pişirin. İçine tereyağı ve bir tutam tuz ekleyip karıştırın.

Mısırlarla buluşturun: Hazırladığınız karameli patlamış mısırların üzerine dökün. Tahta kaşıkla hızlıca karıştırarak mısırların her yerine karameli yayın.

Soğutma: Yağlı kâğıt serili bir tepsiye mısırları alın. Biraz soğuyup kıtırlaştıktan sonra servis edin.