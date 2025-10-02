Fırından çıkan lezzet: Tarçın kokulu elmalı turta

Elmalı turta, özellikle çay saatlerinin ve davet sofralarının en sevilen klasik tatlılarından biridir. İçindeki bol tarçınlı elma harcıyla evi saran mis kokusu ve kıyır kıyır hamuru ile herkesi kendine hayran bırakır. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz pratik elmalı turta tarifi:

MALZEMELER

Hamuru için:

125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İç harcı için:

4 adet elma

1 çay bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

1 avuç dövülmüş ceviz içi

YAPILIŞI

Elmaları rendeleyin, toz şekerle birlikte suyunu çekene kadar kavurun. Ocaktan alınca tarçın ve ceviz ekleyin, soğumaya bırakın.

Hamur malzemelerini derin bir kapta yoğurun. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurun yarısını merdane ile açın ve yağlanmış tepsiye serin. Üzerine elmalı harcı yayın.

Kalan hamuru şeritler halinde kesip harcın üzerine kafes şeklinde yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstü kızarana kadar pişirin.

Ilındıktan sonra üzerine pudra şekeri serpip dilimleyerek servis edin.