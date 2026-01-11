Fırınla vedalaşın: 10 dakikada hazır... Limonlu ve beyaz çikolatalı tembel cheesecake

Cheesecake yapmanın o meşhur zorluklarını; çatlama, su ayarı ve saatlerce süren pişirme süresini unutun... Beyaz çikolatanın ipeksi dokusu ve limonun ferahlığıyla pişmeyen cheesecake tarifi...

MALZEMELER

Kıtır Taban İçin:

1 paket yulaflı bisküvi

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı ince çekilmiş fındık veya ceviz

İpeksi Krema İçin:

200 gr labne peyniri (Suyunu süzdürmeyi unutmayın)

1 kutu süt kreması (200 ml)

160 gr beyaz çikolata (2 paket)

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu (Sadece sarı kısımları)

1 tatlı kaşığı vanilya özütü veya vanilin

Süsleme İçin:

Taze nane yaprakları

İnce limon dilimleri veya rendesi

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Bisküvileri mutfak robotunda un haline gelene kadar çekin (veya buzdolabı poşetine koyup bardağın tabanıyla ezin). Eritilmiş tereyağı ve fındığı ekleyip kum gibi olana kadar karıştırın. Bu karışımı servis yapacağınız bardakların veya kupların tabanına paylaştırıp bir kaşıkla hafifçe bastırın.

Beyaz çikolatayı benmari usulü (kaynayan suyun üzerine oturtulmuş cam kasede, su kaseye değmeyecek şekilde) veya mikrodalgada eritin. Oda sıcaklığına gelmesi için kenara alın.

Soğuk süt kremasını bir kapta katılaşana, krem şanti kıvamına gelene kadar mikserle çırpın.

Başka bir kapta suyu süzülmüş labne peynirini pürüzsüz olana kadar çırpın. İçine ılıyan beyaz çikolatayı ve limon kabuğu rendesini ekleyip karıştırın. Son olarak, kabarttığınız kremayı bu karışıma ekleyin ve bir spatula (veya kaşık) yardımıyla alttan üste doğru nazikçe karıştırın (söndürmemeye dikkat edin).

Hazırladığınız ipeksi kremayı, bisküvi tabanının üzerine paylaştırın.