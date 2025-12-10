Floransa'nın efsane sokak lezzeti: MasterChef lampredotto sandviç tarifi

Yumuşacık haşlanmış işkembe, aromatik sebzeli suyuyla birleşiyor; taze ekmek arasında servis edilen bu ünlü Floransa lezzeti, evde yapabileceğiniz en özel İtalyan sokak tatlarından biridir. Peki, Floransa'nın bu efsane sokak lezzeti nasıl yapılır? İşte, MasterChef lampredotto sandviç tarifi...

LAMPREDOTTO SANDVİÇ TARİFİ

Malzemeler

Et için:

500 g lampredotto (işkembenin dördüncü bölümü – bulunamazsa dana işkembe de kullanılabilir)

1 adet soğan

1 adet havuç

1 adet kereviz sapı

2 diş sarımsak

1 defne yaprağı

1 çay kaşığı tane karabiber

Tuz

2 litre su

Salsa Verde için:

1 bağ maydanoz

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı kapari

4–5 adet kornişon turşu

½ su bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı sirke

Tuz & karabiber

Sandviç için:

2 adet ciabatta, Floransa usulü yuvarlak ekmek veya sert kabuklu sandviç ekmeği

Acı sos (isteğe bağlı)

Taze çekilmiş karabiber

LAMPREDOTTO SANDVİÇ YAPILIŞI

1. Eti Hazırlayın

Geniş bir tencereye suyu ekleyin.

İçine soğan, havuç, kereviz, sarımsak, defne yaprağı ve karabiberi ekleyin.

Lampredottoyu (veya işkembeyi) tencereye yerleştirin.

Kısık ateşte 2–2,5 saat yumuşayana kadar pişirin.

İtalyan sokak ustalarının sırrı: Et ne kadar yavaş pişerse o kadar lezzetli olur.

2. Salsa Verde’yi Hazırlayın

Maydanoz, sarımsak, kapari ve kornişonları rondoda çekin.

İçine sirke ve zeytinyağını ekleyin.

Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Bu sos, lampredotto sandviçinin imza lezzetidir.

3. Sandviçi Toparlayın