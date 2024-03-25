Michelin yıldızlı şeften şeker kullanmadan tatlı yapmanın sırları
Michelin yıldızlı Fransız şef, şeker kullanmadan tatlı yemekler hazırlayabiliyor.
Dünyanın en iyi tatlı hamur işi ustası seçilen Michelin yıldızlı Fransız şef Sebastien Vauxion, yemeklerinde sebzelerin doğal şekerlerini kullanarak ortaya koyduğu tariflerle yeni bir akımın öncüsü haline gelmeyi başardı.
Fransız Alplerinde bulunan restoranında yılda sadece dört ay boyunca hizmet veren Vauxion, geleneksel hamur işi tarzını yenilikçi bir biçimde yorumlayarak müşterilerine tadına doyulmaz lezzetler sunuyor.
Kırk yaşındaki Sebastian Vauxion, kendi alanında Michelin yıldızı alan ilk şef olarak takdim edildi.
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