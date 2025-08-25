Gece açlığına son veren pratik atıştırmalık: Makarna cipsi tarifi

Klasik cipslere lezzetli ve farklı bir alternatif arıyorsanız makarna cipsi tam size göre! Hem pratik hem de çıtır çıtır dokusuyla çay saatlerinden film keyiflerine kadar her anın vazgeçilmez atıştırmalığı olacak. Peki, gece açlığına son veren bu pratik atıştırmalık nasıl yapılır? İşte, kıtır kıtır makarna cipsi tarifi...

MAKARNA C İ PS İ TAR İ F İ

Malzemeler:

2 su bardağı makarna (tercihen burgu veya kelebek)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik (isteğe bağlı)

Rendelenmiş parmesan veya kaşar peyniri (isteğe bağlı)

MAKARNA C İ PS İ YAPILI Ş I

Makarnayı tuzlu suda, tam pişmeyecek şekilde (hafif diri kalacak şekilde) haşlayın.

Ardından süzün ve soğumaya bırakın.

Geniş bir kapta makarnayı zeytinyağı ve baharatlarla güzelce karıştırın.

İsteğe göre rendelenmiş peynir de ekleyebilirsiniz.

Yağlı kâğıt serili fırın tepsisine makarnaları tek sıra halinde dizin.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında 15-20 dakika, altın sarısı ve çıtır kıvam alana kadar pişirin.

Fırından çıkan makarna cipslerini soğumaya bırakın.

Soğudukça daha çıtır olacaktır.

Yanında yoğurtlu sos veya ketçapla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!