Geleneksel lezzete farklı bir dokunuş: Çıtır kabak tatlısı tarifi

Kabak tatlısı, Türk mutfağının en sevilen ve en çok yapılan tatlılarından biridir. Geleneksel haliyle yumuşacık ve şerbetli olarak sofralarımızda yer alan bu tatlıyı, biraz farklı bir yorumla denemek ister misiniz? Çıtır kabak tatlısı, dışı karamelize ve çıtır, içi ise yumuşacık dokusuyla fark yaratan bir lezzet sunuyor. Özellikle davet sofraları ve özel günler için şık bir sunum arayanlara harika bir alternatif oluyor.

MALZEMELER

1 kg bal kabağı

2 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

1 su bardağı ceviz içi (ince kıyılmış)

Çırpılmış krema veya kaymak (servis için)

YAPILIŞI

Kabakları soyup iri dilimler halinde doğrayın.

Geniş bir tencerede kabakların üzerine şekeri serpip birkaç saat bekletin. Kabaklar suyunu salınca yarım su bardağı su ekleyip orta ateşte yumuşayıncaya kadar pişirin.

Pişen kabakları fırın tepsisine alın. Üzerlerine bir miktar şerbet gezdirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarıp karamelize olana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.

Fırından çıkan kabakların üzerini kıyılmış cevizle süsleyin. İsterseniz yanında kaymak veya krema ile servis edin.