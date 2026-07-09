Geleneksel lezzetin sırrı: Tane tane Acem pilavı tarifi

Osmanlı saray mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan Acem pilavı, adını İran mutfağından aldığı düşünülen zengin lezzetinden alıyor. Tane tane dökülen pirinci, yumuşacık eti ve kuru meyvelerle harmanlanan aromatik yapısıyla özel davet sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Görünümü kadar lezzetiyle de beğeni toplayan Acem pilavını evde hazırlamak ise sanıldığı kadar zor değil.

ACEM PİLAVI İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı baldo pirinç

300 gram kuşbaşı kuzu veya dana eti

1 adet kuru soğan

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

3 su bardağı sıcak et suyu

2 yemek kaşığı kuş üzümü

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

Yarım çay bardağı file veya kabuksuz badem

1 çay kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı yenibahar

Tuz

Karabiber

ACEM PİLAVI NASIL YAPILIR?

Pirinci yıkayıp 20 dakika ılık tuzlu suda bekletin. Ardından süzüp durulayın.

Tencereye sıvı yağı alın. Kuşbaşı etleri suyunu salıp çekene kadar kavurun.

İnce doğranmış soğanı ekleyerek yumuşayana kadar pişirin.

Ayrı bir tavada tereyağında dolmalık fıstık ve bademleri hafifçe kavurun.

Tencereye pirinci ilave ederek birkaç dakika kavurun.

Kuş üzümü, kavrulmuş fıstık ve bademleri ekleyin.

Tarçın, yenibahar, tuz ve karabiberi ilave edin.

Sıcak et suyunu ekleyip karıştırın.

Kapağını kapatarak önce yüksek ateşte kaynatın, ardından kısık ateşte suyunu çekene kadar yaklaşık 15-18 dakika pişirin.

Ocağın altını kapattıktan sonra pilavı 15 dakika dinlendirin.

Hafifçe karıştırarak sıcak servis edin.