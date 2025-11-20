Güne enerji katan nefis lezzet: Peynirli kabaklı frittata tarifi

Kabak, yumurta ve peynirin uyumu mutfakta sade ama etkili lezzetler yaratmak için idealdir. Frittata, İtalyan mutfağının omlet benzeri bir klasiği olarak bilinir ve fırında pişirildiğinde hem yumuşacık kıvamı hem de doyuruculuğuyla öne çıkar. Peki, güne enerji katan bu nefis lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz peynirli kabaklı frittata tarifi...

PEYNİRLİ KABAKLI FRİTTATA TARİFİ

Malzemeler:

2 adet orta boy kabak (rendelenmiş veya küçük küpler)

4 adet yumurta

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1/2 su bardağı beyaz peynir veya lor peyniri

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 küçük soğan (ince doğranmış – isteğe bağlı)

1 diş sarımsak (ince kıyılmış)

Tuz, karabiber

Taze otlar (dereotu, maydanoz – isteğe bağlı)

PEYNİRLİ KABAKLI FRİTTATA YAPILIŞI

Kabakları rendeleyin ve suyunu hafifçe sıkın.

Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın, soğan ve sarımsağı birkaç dakika kavurun.

Kabakları ekleyip 4–5 dakika kadar suyunu çekene kadar soteleyin.

Ayrı bir kapta yumurtaları çırpın, içine peynirleri, tuz ve karabiberi ekleyin.

Sotelediğiniz kabakları yumurtalı karışıma ilave edip karıştırın.

Karışımı yağlanmış fırın kabına dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20–25 dakika pişirin.

Üzeri kızarmaya başlayınca fırından çıkarın ve sıcak servis yapın.

Üzerine taze kekik veya dereotu serpebilirsiniz.

Yanına yeşil salata veya yoğurt ile mükemmel bir öğün olur.

Afiyet olsun!