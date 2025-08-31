Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.08.2025 11:45:00
Güne enerjik başlamanızı sağlayan enfes lezzet: Kuşkonmazlı omlet tarifi

Kuşkonmazlı omlet, sofralarınıza hem lezzet hem de sağlık katacak kolay bir tariftir. Peki, güne enerjik başlamanızı sağlayan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis kuşkonmazlı omlet tarifi...

Sabah kahvaltılarında hem besleyici hem de pratik bir seçenek arıyorsanız, kuşkonmazlı omlet tam size göre! Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan kuşkonmaz, yumurtayla birleştiğinde harika bir lezzet ortaya çıkarır. Üstelik bu tarif, sadece kahvaltılarda değil günün her öğününde keyifle tüketebileceğiniz hafif ve sağlıklı bir alternatiftir. Peki, güne enerjik başlamanızı sağlayan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis kuşkonmazlı omlet tarifi...

Image

KUŞKONMAZLI OMLET TARİFİ

Malzemeler

3 adet yumurta

5-6 dal taze kuşkonmaz

1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

Bir tutam tuz

Karabiber

İsteğe bağlı:

Rendelenmiş kaşar peyniri

KUŞKONMAZLI OMLET YAPILIŞI

Sert uç kısımlarını kesin ve küçük parçalar halinde doğrayın.

Tereyağı veya zeytinyağını tavada eritin.

Doğradığınız kuşkonmazları birkaç dakika kavurun, hafif yumuşayınca üzerine tuz ve karabiber serpin.

Ayrı bir kasede yumurtaları çırpın ve tavaya dökün.

Kısık ateşte yumurtalar pişene kadar bekleyin.

Dilerseniz üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ekleyebilirsiniz.

Omletinizi sıcak sıcak servis ederek yanında taze ekmek veya avokado dilimleriyle tamamlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!

