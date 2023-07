Gurme haberler…

Yayınlanma: 11.07.2023 - 14:51

Güncelleme: 11.07.2023 - 14:51

Yeme içme sektörü ile ilgili tüm haberler için doğru adrestesiniz. Güncel, son dakika yeme içme sektörü haberleri ve en sıcak haber akışını bu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz…

SERİNLETEN LEZZETLER İÇİN ŞIK SUNUMLAR…

Yazın sıcaklığını biraz olsun hafifletecek serinleten lezzetler için birbirinden şık ve farklı sunumlar ve ürün seçenekleri Paşabahçe Mağazaları’nda. Facede, Pleats, Timesless, Elysia ve kalp tasarımı detayıyla Sundae dondurma kapları, dondurma keyfine şıklık katıyor. Isınan havalarda Matra, Highness ve Çiğ Damlası meşrubat bardaklarıyla serinlemek için mevsim meyveleriyle hazırlayacağınız rengarenk, enfes buz gibi içeceklerle kendinizi şımartın. Sıcak günlerin kurtarıcısı buz gibi kokteyl keyfinizi, tarzınızı yansıtacak bardaklar ile ikiye katlayın. Sirklerden ilham alınarak tasarlanan Nude Big Top bardak hem eğlenceli hem zarif görünümü sayesinde tüm sofralara mükemmel uyum sağlıyor. Yaza özel hazırlanan el imalatı Akide Kana sürahiler yaz sofralarınızın enerjisini değiştirecek.

DÜNYACA ÜNLÜ PASTA ŞEFİ ‘ANTONİO BACHOUR’LA İŞBİRLİĞİ…

Espressolab’de dünya standartlarında pasta çeşitleri görmeye hazırlanın. 2018’de ‘En İyi Şef Ödülleri’ (The Best Chef Awards) tarafından ‘Dünyanın En İyi Pasta Şefi’ ödülüne layık görülen ve Esquire dergisinin ‘2019’un Pasta Şefi’ seçtiği Antonio Bachour’la işbirliğine gidildi. Şef menüye beş özel tarif ekledi. Pikan cevizli bisküvi, mont blanc, Bachour rocher, Antep fıstıklı-çilekli kek ve rocher kruvasan roll... Bu leziz pastaları 15 Temmuz itibariyle Espressolab Roastery (Merter) ve Caddebostan mağazalarında bulmamız mümkün.

MEVSİM ÜRÜNLERİYLE ‘YAZA ÖZGÜ BİR MENÜ’



Japon-Peru mutfağının en iyi lezzetlerini bir araya getiren Nobu Istanbul’un mevsime özel olarak hazırladığı özgün yaz menüsünü deneyimlemeye ne dersiniz? Eşsiz gastronomi algısıyla dünyaya yayılan efsanevi Nobu Restaurant, The Ritz-Carlton, Istanbul konumunda hizmet vererek şehrin gözdesi olmayı sürdürüyor. Nobu Istanbul, Şef Celestine Gaty ve mutfak ekibi tarafından özenle hazırlanan yaz menüsüyle ikonik imza tabaklarına yenilerini ekliyor. Yeni yaz menüsü, her gün saat 18:00’de servis ediliyor. Mevsimin öne çıkan ürünlerini detaylandıran yaz menüsü 4 aşamadan oluşuyor. Geleneksel Japon ve Peru mutfağının modernize edilerek sunulduğu menüde; Nobu’nun ikonik Sashimi tabağı, Butter Lettuce Salad Wasabi Sour with Grilled Shrimp, somon ya da tavuk alternatifiyle sunulan Yakimono sonrasında tatlı olarak Sub-Zero Yogurt veya Mochi Ice Cream seçenekleri bulunuyor. Nobu’nun global imzası haline gelen suşi tabağı ise menün yanında tercih edilebiliyor.

BODRUM GÜNDOĞAN’DA ÜÇÜNCÜ ŞUBE…

Menüsünde Adana ve Tarsus mutfağından lezzetler sunan Köşebaşı, kebap sevenlerin gözde adreslerinden. Daha önce Bodrum’da iki şubesi olan marka Gündoğan’da da bir şube açtı. Bu yeni yerde lahmacun ve ızgara gibi sevdiğimiz lezzetlerin yanı sıra vegan seçenekler de var. İskele üzerinde deniz manzarasına karşı yemeğin tadını çıkarmak isteyenler için haftanın her günü 12.00- 00.00 arası açıklar. Mekân 170 kişilik kapasiteye sahip.

JERSEY SÜTÜ İLE SÜTLÜ TATLILAR DAHA BESLEYİCİ…



Özsüt, dünyanın en kaliteli sütü olarak kabul edilen Jersey Sütü ile sütlü lezzetlerine efsane bir dokunuş yapıyor. Sütlü tatlılarında, dondurmalarında ve kaymağında Jersey Sütü kullanmaya başlayan marka, böylelikle kalite ve lezzet çıtasını bir üst noktaya taşıyor. Anavatanı İngiltere ile Fransa arasındaki kanal adalarından biri olan Jersey adasına dayanan Jersey Sütü, besin değeri olarak benzersiz bir bileşen… Ortalama bir inek sütü ile karşılaştırıldığında kalsiyum, protein, yağ oranı ve vitaminler açısından çok daha besleyici ve sağlıklı olan bu mucizevi süt, insan sağlığı için önemli pek çok besin öğesini içeriğinde barındırıyor. Diğer sütlere oranla %15 daha fazla protein, %18 daha fazla kalsiyum, %10 daha fazla fosfor ve %57 daha fazla süt yağı içeren Jersey Sütü lezzetliyle de ön plana çıkıyor.

GELENEKSEL İTALYAN LEZZETLERİ BOĞAZ’DA…

Boğaz’ın en nadide kıvrımı Sarıyer’de, iki tarihi yalının çevrelediği Six Senses Kocataş Mansions, İstanbul bünyesinde yer alan Scalini İstanbul, geleneksel İtalyan lezzetleri ve eşsiz ambiyansı ile misafirlerini unutulmaz bir İtalyan mutfağı deneyimine davet ediyor. Şef Luigi Ferraro’nun geleneksel İtalyan mutfağına yenilikçi ve samimi dokunuşlar getirerek hazırladığı menünün başlangıçlarında Avocado Caldo ve Mista Scalini gibi imza lezzetler yer alıyor. Taze makarna ve risottolarla İtalyan sofralarının samimi ve lezzetli geleneğini taşıyan menüde yer alan Spaghetti all’ Astice, Fettucine Al Ragu Bianco & Tartufo Nero ve Linguine Zia Maria gibi lezzetler misafirleri İtalya’da bir gastronomi yolculuğa çıkarıyor. Ana yemeklerde deniz levreği (Branzino al Cartoccio), risotto ile servis edilen fırınlanmış Dana Ossobuco, tereyağlı ve limon soslu tavuk (Pollo al Limone) seçenekleri de yer alıyor. İtalyan mutfağının en nadide tatlılarının da unutulmadığı menüde klasik tiramisu ve ılık çikolata soslu profiterol gibi eşsiz lezzetleri ile Scalini İstanbul misafirlerini bekliyor.

RESTORAN MODERN AÇILDI…

İstanbul Modern’in ziyarete açılmasıyla birlikte İstanbullular, şehrin kültür ve gastronomi sahnesine yepyeni bir renk katacak Restoran Modern’le de tanışmış oldu. c•paces Grup bünyesinde, Haziran ayı başında kapılarını açan Restoran Modern, İstanbul’un kültür, sanat ve tarihinden ilham alan çağdaş bir yemek deneyimi sunuyor. Misafirlerini, Türk mutfağına modern bir yorum getiren lezzetleri eşliğinde, Tarihi Yarım Ada’nın nefes kesen manzarasını sunan şık mekanında ağırlıyor. Mekan Pazartesi hariç her gün saat 12.00-00.00 arasında servis veriyor. Restoran Modern’in Executive Chef’i Tuğçe Mirza Canik, Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu genç bir şef. Restoran Modern öğle ve akşam yemekleri için, iki ayrı menü sunuyor…

CAM KAVANOZDA GURME LEZZET: TON BONFİLE…

Dardanel, ton balığının en özel yerinden alınarak fileto halinde hazırladığı Ton Bonfile ile lezzet deneyimi yaşatıyor. Türkiye’de ilk defa cam kavanozda tüketiciye sunulan Ton Bonfile, soğuk sıkım zeytinyağı ile birleşerek lezzetli, pratik ve sağlıklı bir alternatif sunuyor. Konuyla ilgili Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli “Doğal protein kaynağı, yüksek oranda Omega 3 içeren, vitamin ve mineralden zengin ton balığını haftada en az iki kez sofralarımızda bulundurmalı, bu değerli besinin güvenle tüketebileceğimiz sağlıklı ambalajlar içerisinde olmasına özen göstermeliyiz” diyor. Türkiye’nin balık uzmanı Dardanel, ton balığının en özel yerinden alınarak fileto halinde hazırladığı Ton Bonfile’yi cam kavanozda tüketici ile buluşturuyor. Dardanel Ton Bonfile’nin içerisinde, sadece fileto şeklinde ton balığının en özel yeri, deniz tuzu ve soğuk sıkım zeytinyağı yer alıyor.

KENDİNİ VE DÜNYAYI ÖNEMSEYENLER İÇİN!..



Tefal’in yeni (RE)NEW Seramik Tava Serisi, tercihleriyle hem kendi bedenine hem de dünyaya iyi bakmayı önemseyen amatör şeflerin mutfaktaki vazgeçilmezleri arasında... Seri, %100 geri dönüştürülmüş alüminyum gövdesi ile üretim sürecinde standart bir tavaya göre %75 daha az karbon salınımı sağlıyor. Bunun ötesinde (RE)NEW’un eko-tasarımıyla, mutfaktaki pişirme deneyimini de dönüştürüyor. (RE)NEW serisini tercih edenler, Tefal’in Ecording işbirliği kapsamında, küresel iklim krizine karşı öncelikli ulaşılması zor alanlara ecoDrone’lar ile tohum topu atışlarına destek olabilecek. Tefal, 15.000 tohum topu atışını üstlenerek, ormanlaştırma ve biyoçeşitlilik çalışmalarına destek vermek için ilk adımı atacak. Sonrasındaki dönemde her satın alınan tavayla, bu destek adım adım büyüyecek.