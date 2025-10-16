Güz sofralarına çok yakışan enfes lezzet: Ispanaklı lazanya tarifi

İtalyan mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan lazanya, kıymalı versiyonuyla olduğu kadar ıspanaklı haliyle de damakları büyülüyor. Hafif, besleyici ve görsel olarak iştah açıcı bu tarif, özellikle sebze sevenler için mükemmel bir alternatif. Üstelik protein, demir ve lif açısından da oldukça zengin. Peki, güz sofralarına çok yakışan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz ıspanaklı lazanya tarifi...

ISPANAKLI LAZANYA TARİFİ

Malzemeler

Lazanya katları için:

9 adet lazanya yaprağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz (haşlama suyu için)

Ispanaklı iç harç için:

500 gram ıspanak (ayıklanmış ve doğranmış)

1 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz ve karabiber

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

Tuz, karabiber ve muskat rendesi

Üzeri için:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar veya mozzarella peyniri

ISPANAKLI LAZANYA YAPILIŞI

Soğanı ve sarımsağı zeytinyağında kavurun.

Üzerine doğranmış ıspanakları ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirin.

Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Tereyağını bir tencerede eritip unu ekleyin ve birkaç dakika kavurun.

Ardından sütü azar azar ekleyerek karıştırın.

Koyulaşınca tuz, karabiber ve biraz muskat rendesi ilave edin.

Fırın kabının tabanına biraz beşamel sos dökün.

Üzerine lazanya yapraklarını dizin, ıspanaklı harçtan ekleyin ve biraz beşamel sos gezdirin.

Bu işlemi 3-4 kat olacak şekilde tekrarlayın.

En üst kata kalan beşamel sosu dökün ve bolca rendelenmiş kaşar veya mozzarella peyniri serpin.

180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Üzeri altın rengini aldığında fırından çıkarın.

Ispanaklı lazanyayı fırından çıkardıktan sonra 10 dakika dinlendirin.

Ardından dilimleyip sıcak olarak servis edin.

Yanına domatesli bir salata veya hafif yoğurt sosu harika bir tamamlayıcı olacaktır.

Afiyet olsun!