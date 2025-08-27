Hafif ve doyurucu bir lezzet: Arpa şehriye salatası tarifi

Hafif, pratik ve doyurucu lezzetler arasında yer alan arpa şehriye salatası, hem günlük öğünlerde hem de davet sofralarında sıkça tercih edilen bir tarif. Renkli sebzeler, taze yeşillikler ve limonlu sosuyla ferah bir tat sunan bu salata; özellikle yaz aylarında serinletici bir seçenek olurken, kışın da besleyici yapısıyla sofralara lezzet katıyor.

MALZEMELER

1,5 su bardağı arpa şehriye

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet salatalık

2-3 dal taze soğan

Yarım demet dereotu

Yarım demet maydanoz

1 su bardağı konserve mısır

5-6 adet kornişon turşu

Tuz

Sosu için:

Yarım limon suyu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Arpa şehriyeyi az yağ ile tavada hafifçe kavurun, ardından bol suda haşlayıp süzün ve soğumaya bırakın.

Kırmızı biber, salatalık, taze soğan, dereotu, maydanoz ve kornişon turşuyu küçük küçük doğrayın.

Haşlanmış arpa şehriyenin üzerine sebzeleri ve mısırı ekleyin.

Ayrı bir kapta zeytinyağı, limon suyu ve nar ekşisini karıştırıp salatanın üzerine dökün.

Tüm malzemeleri harmanlayın ve buzdolabında en az 30 dakika dinlendirdikten sonra servis edin.