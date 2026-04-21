Hafif ve pratik tatlı: Bursa usulü süt helvası tarifi

Özellikle Bursa ile özdeşleşen süt helvası, klasik un helvalarından farklı olarak fırında pişirilerek hazırlanır. İç kısmı yumuşak ve kremamsı, üzeri ise nar gibi kızarmış olan bu tatlı, hem pratik hem de şık bir sunum alternatifi sunar.

MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

100 gram tereyağı

1 su bardağı un

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

Üzeri için: yumurta sarısı

YAPILIŞI

Tereyağını tencerede eritip unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.

Ayrı bir kapta süt ve şekeri karıştırarak ısıtın.

Ilık sütü kavrulan una yavaş yavaş ekleyerek topaklanmaması için sürekli karıştırın.

Kıvam alana kadar pişirin, ardından vanilini ekleyin.

Karışımı fırına dayanıklı kaselere paylaştırın.

Üzerlerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.