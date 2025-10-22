Hafifliği ve sunumuyla göz dolduran enfes lezzet: MasterChef ızgara şeftali tatlısı tarifi

Izgara şeftali tatlısı, taze şeftalilerin tereyağı ve bal karışımıyla karamelize edilerek ızgarada pişirilmesiyle hazırlanan hafif bir yaz tatlısıdır. Hem sıcak hem soğuk servis edilebilen bu tarif, kaymak, dondurma veya yoğurtla birleştiğinde adeta bir lezzet şölenine dönüşür. Peki, hafifliği ve sunumuyla göz dolduran bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, MasterChef ızgara şeftali tatlısı tarifi...

IZGARA ŞEFTALİ TATLISI TARİFİ

Malzemeler

Tatlı için:

1 adet olgun şeftali

20 gram tereyağı (1 yemek kaşığı)

10 gram esmer şeker (1 tepeleme tatlı kaşığı)

20 gram bal (1 yemek kaşığı)

1 gram tarçın (¼ çay kaşığı)

2 gram şekerli vanilin (⅓ paket)

1 tutam tuz

Üzeri için:

1 yemek kaşığı kaymak

1 tatlı kaşığı pudra şekeri

IZGARA ŞEFTALİ TATLISI YAPILIŞI

Şeftaliyi yıkayıp ikiye bölün, çekirdeğini çıkarın.

Küçük bir kapta tereyağı ve esmer şekeri 1 dakika çırpın.

Başka bir kapta bal, tarçın, vanilin ve tuzu karıştırın.

Şeftalilerin iç kısımlarına fırça yardımıyla tereyağlı karışımı sürün.

Isıtılmış döküm tavada ya da ızgarada, şeftalilerin iç kısmını alta gelecek şekilde 2 dakika kadar pişirin.

Üst kısımlarına da fırça yardımıyla tereyağı sürün, ardından ters çevirip 2 dakika daha ızgara edin.

Izgaralanan şeftalileri tabağa alın.

Üzerlerine kaymak yerleştirin, pudra şekeri serpin ve bal karışımını kaşıkla gezdirin.

Afiyet olsun!