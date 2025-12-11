Hem hafif hem aromatik efsane lezzet: MasterChef Bombay sandviç tarifi

Hindistan’ın renkli sokaklarında her köşe başında karşınıza çıkabilecek bir lezzet olan Bombay sandviç, hem hafif hem de aromatik tadıyla dünyanın dört bir yanında hayranlık uyandırıyor. Peki, hem hafif hem de aromatik bu efsane lezzet nasıl yapılır? İşte, MasterChef Bombay sandviç tarifi...

BOMBAY SANDVİÇ TARİFİ

Malzemeler

8 dilim tost ekmeği

1 adet patates (haşlanmış ve dilimlenmiş)

1 adet domates (ince dilimlenmiş)

1 adet salatalık (dilimlenmiş)

1 adet yeşil biber (ince dilimlenmiş)

1 avuç taze kişniş

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı chaat masala (yoksa karışım: tuz + limon + karabiber)

Bir tutam tuz ve karabiber

Yeşil Chutney sos için:

1 avuç kişniş

1 avuç nane

1 diş sarımsak

1 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı yoğurt (kıvam için, isteğe bağlı)

Tuz

BOMBAY SANDVİÇ YAPILIŞI

Kişniş, nane, sarımsak, yeşil biber, limon suyu, yoğurt ve tuzu blenderdan geçirerek pürüzsüz bir sos elde edin.

Tost ekmeği dilimlerinin bir yüzüne tereyağı, diğer yüzüne chutney sosu sürün.

Soslanmış ekmek dilimleri üzerine sırayla haşlanmış patates, salatalık, domates ve biberi dizin.

Chaat masala, tuz ve karabiber serpin.Üzerine ikinci ekmek dilimini koyun ve tost makinesinde hafifçe bastırarak altın rengi olana kadar pişirin.

Orijinal Bombay sandviç tost makinesinde yapılır ama tavada da hazırlayabilirsiniz.

Sandviçi üçgen şeklinde kesin, yanında bol chutney sos ile servis edin.

Afiyet olsun!