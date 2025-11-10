Hem pratik hem leziz atıştırmalık: Peynirli baharatlı kraker tarifi

Hazır krakerlerin ötesine geçen bir lezzet arıyorsanız, peynirli baharatlı kraker tarifi tam size göre. Hem ekonomik hem katkısız olan bu nefis atıştırmalık, kısa sürede hazırlanıyor ve fırından çıktığı anda dayanılmaz kokusuyla mutfağı ele geçiriyor. Peki, kolayca hazırlayabileceğiniz bu leziz atıştırmalık nasıl yapılır? İşte, nefis peynirli baharatlı kraker tarifi...

PEYNİRLİ BAHARATLI KRAKER TARİFİ

Malzemeler:

1,5 su bardağı un

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı sarımsak tozu (opsiyonel)

1 çay kaşığı kabartma tozu

4–5 yemek kaşığı su (hamurun kıvamına göre ayarlanacak)

PEYNİRLİ BAHARATLI KRAKER YAPILIŞI

Geniş bir kapta un, kabartma tozu, tuz ve baharatları karıştırın.

Rendelenmiş kaşarı ve tereyağını ekleyin, kumlu bir kıvam alana kadar yoğurun.

Suyu azar azar ilave ederek ele yapışmayan, toparlanan bir hamur elde edin.

Hamuru iki yağlı kağıt arasına alın ve ince bir şekilde açın.

Ne kadar ince açarsanız krakerler o kadar çıtır olur.

Pizza kesici veya bıçak yardımıyla hamuru kare, dikdörtgen veya dilediğiniz şekillerde kesin.

Kesilen hamurları yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12–15 dakika kadar hafif nar rengi alana kadar pişirin.

Fırından çıkan krakerleri oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Kapaklı kavanozda günlerce tazeliğini korur.

Afiyet olsun!