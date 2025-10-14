Hem sağlıklı hem de pratik lezzet: Karnabahar köftesi tarifi

Karnabahar köftesi, sebze yemeklerini sevenler için hem pratik hem de besleyici bir alternatif. Özellikle diyet yapanlar veya hafif öğün arayanlar için ideal olan bu tarif, karnabaharın en lezzetli halini sofralarınıza getiriyor. Fırında pişirildiği için fazla yağ kullanılmıyor, bu da onu hem sağlıklı hem de sindirimi kolay bir seçenek haline getiriyor. Peki, hafifliğiyle öne çıkan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis karnabahar köftesi tarifi...

KARNABAHAR KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler:

1 küçük boy karnabahar

1 adet yumurta

1 çay bardağı galeta unu (veya ekmek kırıntısı)

1 küçük soğan (rendelenmiş)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1/2 demet maydanoz (ince kıyılmış)

Tuz, karabiber, kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

KARNABAHAR KÖFTESİ YAPILIŞI

Küçük parçalara ayırdığınız karnabaharı kaynar suda 8-10 dakika kadar haşlayın.

Yumuşadığında süzün ve soğumaya bırakın.

Soğuyan karnabaharı ezerek püre kıvamına getirin.

Üzerine yumurta, galeta unu, rendelenmiş soğan, sarımsak, maydanoz ve baharatları ilave edin.

Karışımı yoğurarak köfte kıvamına getirin.

Elinizle ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın ve hafifçe bastırarak köfte şekli verin.

Yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizin.

Üzerlerine az miktarda zeytinyağı gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 25-30 dakika kadar, üzeri kızarana dek pişirin.

Karnabahar köftesini yoğurtlu sos, domates sosu veya limon eşliğinde servis edebilirsiniz.

Yanına salata ya da tam buğday ekmeğiyle dengeli bir öğün oluşturabilirsiniz.

Afiyet olsun!