Hint mutfağının çıtır lezzeti: Pakora tarifi

Hindistan’ın sokak lezzetlerinden biri olan bu çıtır atıştırmalık, sebzelerin baharatlı nohut unu hamuruna batırılıp kızartılmasıyla hazırlanıyor. Pakora, hem hafif acılı hem de aromatik yapısıyla farklı tatları denemek isteyenler için harika bir alternatif. İşte enfes Pakora tarifi...

MALZEMELER

1 su bardağı nohut unu

½ çay bardağı su (kıvam için kontrollü)

1 küçük patates (ince dilimlenmiş)

1 küçük soğan (ince doğranmış)

1 küçük kabak veya patlıcan (isteğe bağlı, ince dilimlenmiş)

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kişniş

½ çay kaşığı zerdeçal

½ çay kaşığı kırmızı toz biber

½ çay kaşığı karabiber

Tuz

Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞI

Geniş bir kaseye nohut ununu alın, üzerine baharatları ve tuzu ekleyin.

Suyu azar azar ekleyerek boza kıvamında, yoğun ama akışkan bir hamur elde edin.

Hazırladığınız sebze dilimlerini bu hamura batırın.

Kızgın yağda sebzeleri altın sarısı olana kadar kızartın.

Fazla yağı süzmesi için kağıt havlu üzerine alın.