Hint mutfağının en çıtır atıştırmalığı: MasterChef samosa tarifi

Samosa, kökeni Hindistan’a dayanan, baharatlı iç harcı ve çıtır hamuruyla dünyanın dört bir yanında sevilen bir atıştırmalık. Çay saatlerinden davet sofralarına kadar her yerde keyifle tüketilen bu lezzet, özellikle patates, bezelye ve baharatın mükemmel uyumuyla damakları şenlendiriyor. Peki, Hint mutfağının en çıtır atıştırmalığı olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, kıtır kıtır MasterChef samosa tarifi...



SAMOSA TARİFİ



Malzemeler



Hamuru için:

2 su bardağı un

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

Yarım su bardağı ılık su

İç Harcı için:

3 adet haşlanmış patates

1 su bardağı haşlanmış bezelye

1 adet soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Tuz (damak tadına göre)



SAMOSA YAPILIŞI



Unu geniş bir kaba alın, tuz ve sıvı yağı ekleyip harmanlayın.

Ilık suyu yavaş yavaş ekleyerek sert bir hamur elde edin.

Hamuru streç film ile kaplayarak 30 dakika dinlendirin.

Tavada sıvı yağı ısıtın, soğanı pembeleşene kadar kavurun.

Haşlanmış patatesleri ezin ve tavaya ekleyin.

Bezelye ve tüm baharatları ilave ederek birkaç dakika kavurun.

Hazırladığınız iç harcı soğumaya bırakın.

Dinlenen hamuru bezeler halinde ayırın.

Her bezeyi yuvarlak açıp ortadan ikiye kesin.

Yarım daire şeklindeki hamuru koni şekline getirin ve içine iç harcı doldurun.

Açık kalan kenarları parmak uçlarınızla bastırarak kapatın.

Derin bir tavada yağı ısıtın ve samosaları altın rengi olana kadar kızartın.

Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.

Samosaları sıcak servis edin.

Yanında nane sosu, yoğurtlu dip sos veya tatlı-acı chutney ile sunarak lezzetini katlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!